Dalla caccia ai jihadisti al tesoro di Albaro | Genova premia i suoi poliziotti eroi Per i veterani le medaglie di commiato
Nella sala del consiglio metropolitano di palazzo Doris Spinola si è svolta una cerimonia di consegna di medaglie di commiato ai poliziotti in pensione. La cerimonia è stata organizzata per riconoscere il lavoro svolto da coloro che hanno prestato servizio in diverse articolazioni della forza di polizia. Tra i premiati figurano anche veterani che hanno partecipato a operazioni come la caccia ai jihadisti e la ricerca di un tesoro a Albaro. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e degli organi di polizia.
Nella sala del consiglio metropolitano di palazzo Doris Spinola si è svolta la cerimonia di consegna delle medaglie di commiato conferite Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza al personale collocato in quiescenza, già in servizio presso le diverse articolazioni della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Sullo stesso argomento
La polizia monzese premia i suoi eroi in divisa: chi sono i poliziotti che hanno ricevuto l'encomio e perchéIn occasione delle celebrazioni per il 174esimo anniversario di fondazione la polizia di Stato di Monza premia i suoi eroi in divisa.
Leggi anche: "Trova gli eroi contro Cosa Nostra". Caccia al tesoro nelle vie del centro