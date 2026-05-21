Dalla caccia ai jihadisti al tesoro di Albaro | Genova premia i suoi poliziotti eroi Per i veterani le medaglie di commiato

Nella sala del consiglio metropolitano di palazzo Doris Spinola si è svolta una cerimonia di consegna di medaglie di commiato ai poliziotti in pensione. La cerimonia è stata organizzata per riconoscere il lavoro svolto da coloro che hanno prestato servizio in diverse articolazioni della forza di polizia. Tra i premiati figurano anche veterani che hanno partecipato a operazioni come la caccia ai jihadisti e la ricerca di un tesoro a Albaro. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e degli organi di polizia.

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