In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno contro le vittime innocenti delle mafie, il Comune organizza una caccia al tesoro nelle vie del centro storico. L’iniziativa intende coinvolgere i partecipanti attraverso un gioco che unisce educazione civica e divertimento, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema delle mafie e della memoria delle vittime. L’evento si svolge in una giornata dedicata alla riflessione e alla memoria collettiva.

La memoria si fa gioco: arriva la ’Caccia (al)la Mafia!’. In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, il Comune promuove un’iniziativa originale che unisce educazione civica e divertimento. Sabato 21 marzo, a partire dalle 16 (fino alle 17,30), piazza Marconi diventerà il quartier generale della ’Caccia (al)la Mafia!’, una caccia al tesoro urbana pensata dai consiglieri e dalle consigliere del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze per scoprire storie, valori e simboli della lotta alla mafia attraverso prove, indizi e attività da svolgere in squadra. I partecipanti si sfideranno in un percorso a tappe per le vie di Calderara, affrontando indovinelli e prove d’abilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Trova gli eroi contro Cosa Nostra". Caccia al tesoro nelle vie del centro

Articoli correlati

Caccia al Tesoro per le vie del centro storico di San Vito dei NormanniSAN VITO DEI NORNAMMI - I gruppi dei Patti Digitali di San Vito, Ceglie Messapica e Carovigno sono lieti di annunciare un'iniziativa originale e...

"Genova come Hogwarts" inizia il 2026 con una caccia al tesoro magica nel centro storico genoveseGenova come Hogwarts inizia alla grande il 2026 con una caccia al tesoro magica nel centro storico della Superba.

Multi SubCorrupt Magistrate Transmigrates, Saves Two Women—They're the Empress and Her Sister

Una raccolta di contenuti su Cosa Nostra

Argomenti discussi: Trova gli eroi contro Cosa Nostra. Caccia al tesoro nelle vie del centro; I migliori giochi Android gratis di marzo 2026.