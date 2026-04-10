La polizia monzese premia i suoi eroi in divisa | chi sono i poliziotti che hanno ricevuto l' encomio e perché

In occasione del 174esimo anniversario di fondazione, le autorità della polizia di Monza hanno assegnato degli encomi a alcuni agenti in divisa. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e ha riconosciuto il lavoro di chi ha dimostrato dedizione e professionalità nel corso dell'ultimo anno. I poliziotti premiati sono stati scelti per specifici interventi o servizi svolti in modo esemplare.

In occasione delle celebrazioni per il 174esimo anniversario di fondazione la polizia di Stato di Monza premia i suoi eroi in divisa. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta nella mattinata di venerdì 10 aprile, in autodromo, in occasione della cerimonia dell’anniversario che, quest’anno, è. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Alberto Sordi Family Award 2026: chi sono i personaggi pubblici che hanno ricevuto i premi alla carrieraUndici storie di talento tra spettacolo, giornalismo, imprenditoria, diritti civili, cultura e mondo dei social sono state premiate dal giornalista e... Senigallia, eroi in divisa salvano un 40enne dopo l'incidente a Vicenza: come hanno fattoForte gesto di altruismo e prontezza è stato compiuto da due poliziotti del XIV Reparto Mobile di Senigallia, che hanno salvato la vita a un...