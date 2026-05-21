Dalla BGP srl di San Felice dieci manichini per il primo soccorso a supporto dell’educazione sanitaria nelle scuole

Da modenatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un importante gesto di attenzione verso la salute dei più piccoli arriva dalla ditta Nuova BGP srl di San Felice, che ha donato alla Pediatria di Comunità di Mirandola dieci manichini "Mini Anne", strumenti fondamentali per la formazione pratica nelle manovre di primo soccorso.I dispositivi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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