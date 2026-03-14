È ripartito il progetto di educazione ambientale Scuole EcoSostenibili Minerva promosso da Minerva Scarl nelle scuole di Carpineto Romano Colleferro Gorga Labico e Segni

È ripreso il progetto di educazione ambientale “Scuole EcoSostenibili Minerva” promosso da Minerva Scarl nelle scuole di Carpineto Romano, Colleferro, Gorga, Labico e Segni. Finora sono state realizzate oltre 5.600 azioni educative, coinvolgendo più di 700 studenti in 41 classi di 8 plessi scolastici e con la partecipazione di 47 docenti.

OLTRE 5.600 azioni educative, più di 700 studenti coinvolti, 41 classi, 8 plessi scolastici e 47 docenti. Il progetto ha preso il via il 12 Marzo, all’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Colleferro, dove sono iniziati i primi incontri nelle classi. A dare simbolicamente l’avvio alle attività è stato il Vicesindaco di Colleferro Giulio Calamita, presente insieme ai referenti del programma educativo. Il progetto si fonda su esperienze concrete, pensate per rendere i più giovani protagonisti attivi del cambiamento. Le attività porteranno i ragazzi ad analizzare gli imballaggi dei prodotti di uso quotidiano, riconoscere i diversi materiali e comprendere i conferimenti corretti nella raccolta differenziata, sviluppando una maggiore consapevolezza dell’impatto ambientale delle proprie scelte. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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