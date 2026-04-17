Teatro Civico | quasi 10mila spettatori per la stagione di prosa

La stagione di prosa al Teatro Civico della Spezia si è conclusa con circa 10.000 spettatori complessivi, che hanno assistito a dodici spettacoli diversi. L'ultimo evento, intitolato 'Gaber - Mi fa male il mondo' e interpretato da Neri Marcorè, ha registrato il tutto esaurito. La stagione si è svolta nel corso dell’anno 2025-2026, attirando un pubblico numeroso in ogni rappresentazione.

La Spezia, 17 aprile 2026 – Quasi 10mila spettatori presenti ai 12 spettacoli del cartellone. Si è conclusa con il sold out di 'Gaber - Mi fa male il mondo', protagonista Neri Marcorè, la Stagione di Prosa 2025-26 al Teatro Civico della Spezia. Un dato più che positivo, assieme ai 935 abbonamenti (quasi un centinaio in più dello scorso anno). Tanti i nomi di spicco in scena: Serra Yilmaz, Edoardo Purgatori, Filippo Contri, Malika Ayane, Francesco Pannofino, Cesare Bocci, Vittoria Belvedere, Luca Bizzarri, Massimo Popolizio, Nando Paone, Giacinto Palmarini, Filippo Dini, Giuliana De Sio, Maddalena Crippa, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Neri Marcorè.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro Civico: quasi 10mila spettatori per la stagione di prosa Notizie correlate Sul palco del teatro di Montecarotto “Via dei Matti 43”, per la stagione di prosa 'L’ora del Teatro'.MONTECAROTTO - Sabato 11 aprile alle ore 21, il teatro comunale di Montecarotto ospita “Via dei Matti 43”, monologo teatrale scritto e interpretato... Leggi anche: Teatro Coccia, gran finale per la stagione di prosa: sul palco "Rumori fuori scena" Contenuti di approfondimento Antropolaroid, l'ultimo spettacolo di Tindaro Granata al Teatro Civico 14Tindaro Granata porta in scena al Teatro Civico 14 di Casagiove Antropolaroid, venerdì 10 aprile alle ore 21.00, in data unica. Dedicato ai suoi nonni e alla sua famiglia, lo spettacolo ripercorre e ... casertanews.it Concerti a Teatro apre con Schiff. Un récital a sorpresa per il CivicoUn ospite d’eccezione per aprire la XIII stagione di Concerti a Teatro, la storica rassegna musicale promossa e organizzata... Un ospite d’eccezione per aprire la XIII stagione di Concerti a Teatro, ... lanazione.it