Teatro Donizetti Lella Costa mattatrice chiusa la stagione di prosa | oltre 51mila spettatori

La stagione di prosa 20252026 del Teatro Donizetti si è conclusa con un totale di 51.706 spettatori. La rassegna ha visto numerose rappresentazioni, attirando un pubblico vario e numeroso. La chiusura della stagione è stata annunciata ufficialmente dalla Fondazione Teatro Donizetti. Durante l’intera programmazione sono stati registrati cinque spettacoli, mentre il totale degli ingressi ha superato le cinquantunomila presenze. La sala ha ospitato anche artisti di rilievo nel panorama teatrale nazionale.

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SPETTACOLI. La Stagione di Prosa 20252026 della Fondazione Teatro Donizetti si chiude con 51.706 presenze e 5.763 abbonamenti. A queste si aggiungono le oltre 7mila presenze di Altri Percorsi. Lo spettacolo più visto è stato Lisistrata con Lella Costa, mentre oltre 3.700 studenti sono stati coinvolti nei progetti formativi. Con l’ultima replica di Riccardo III, interpretato da una magnetica Maria Paiato, si è conclusa domenica pomeriggio la Stagione di Prosa 20252026 della Fondazione Teatro Donizetti. Il bilancio è positivo: sono state 51.706 le presenze complessive, con 5.763 abbonamenti sottoscritti. A queste si aggiungono le oltre 7mila presenze registrate dalla rassegna Altri Percorsi, conclusa lo scorso marzo, confermando il successo della proposta teatrale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Teatro Donizetti, Lella Costa mattatrice. chiusa la stagione di prosa: oltre 51mila spettatori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Teatro Donizetti, cala il sipario sulla Stagione di Prosa: 51.706 spettatori complessiviCon l’ultima delle repliche di Riccardo III, con una magnetica Maria Paiato che ha letteralmente conquistato il pubblico, si è conclusa domenica... Leggi anche: Teatro Donizetti: Shakespeare chiude la stagione di Prosa Teatro Donizetti, Lella Costa mattatrice. chiusa la stagione di prosa: oltre 51mila spettatori x.com Teatro Donizetti, Lella Costa mattatrice. chiusa la stagione di prosa: oltre 51mila spettatoriLa Stagione di Prosa 2025/2026 della Fondazione Teatro Donizetti si chiude con 51.706 presenze e 5.763 abbonamenti. A queste si aggiungono le oltre 7mila presenze di Altri Percorsi. Lo spettacolo più ... ecodibergamo.it Lella Costa in scena al Donizetti per LisistrataÈ Lisistrata, con protagonista Lella Costa, il nuovo spettacolo in cartellone per la Stagione di Prosa di Fondazione Teatro Donizetti. Andrà in scena sul prestigioso palcoscenico cittadino nelle ... bergamonews.it