Al Festival di Cannes 2026, le star presentano abiti che spaziano dal look nude di Kristen Stewart al pizzo trasparente di Bella Hadid, passando per i volumi pronunciati di Sharon Stone. Durante le serate, le celebrity sfoggiano outfit che sfidano le restrizioni del regolamento ufficiale, trasformandole in nuove tendenze di stile. Il red carpet rimane uno dei palcoscenici più seguiti nel mondo della moda internazionale, attirando l’attenzione di pubblico e critica. La manifestazione si conferma anche quest’anno come un appuntamento imperdibile per le novità sartoriali.

I l red carpet del Festival di Cannes 2026 continua a essere uno dei palcoscenici più osservati della moda internazionale e (in teoria) anche uno dei più controllati. Il chiacchieratissimo dress code del Festival vieta nudità, abiti eccessivamente voluminosi o ingombranti che ostacolino il movimento. Eppure, anche quest’anno, le star hanno trovato il modo di trasformare le regole in uno spunto per liberare la loro creatività. Cannes 2026: gli outfit da giorno delle star. guarda le foto La provocazione di Bella Hadid e l’omaggio a Jane Birkin. Tra i look più discussi spicca quello di Bella Hadid, che ha scelto una reinterpretazione estrema della trasparenza con un abito Schiaparelli custom caratterizzato da tagli profondi e giochi di vedo-non-vedo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal nude effect di Kristen Stewart al pizzo vedo non vedo di Bella Hadid fino ai volumi di Sharon Stone: le star trasformano i divieti del Festival in nuove regole di stile

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