Sharon Stone è la diva di Cannes 2026 | il suo look voluminoso rompe le regole di stile del Festival

Durante la prima del film Fjord al Festival di Cannes 2026, l’attrice è apparsa sul red carpet indossando un abito decorato con numerosi cristalli e una nuova acconciatura. Il suo look ha attirato l’attenzione per la sua imponenza e per la scelta di un taglio voluminoso che si distacca dalle consuete linee di stile del festival. La presenza della diva ha suscitato discussioni tra gli spettatori e i media presenti alla manifestazione.

Sharon Stone è tornata al Festival di Cannes in occasione della prima del film Fjord. Sul red carpet è apparsa raggiante tra una cascata di cristalli e una nuova acconciatura e ha sfidato le regole di stile dell'evento con un look super voluminoso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tapis rouge, soirées de prestige, ultra luxe à CANNES : dans les coulisses du plus grand festival !

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