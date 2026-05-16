Festival di Cannes 2026 | il mini mullet wet di Kristen Stewart e i beauty look casual più belli delle star
Al Festival di Cannes 2026, le celebrities sfoggiano anche look di bellezza più semplici e rilassati, lontano dall’eleganza formale delle serate di gala. Tra i capelli spettinati, come il mini mullet wet di Kristen Stewart, e il trucco naturale, molte star optano per un’immagine più spontanea e quotidiana durante le ore diurne. Questi stili meno appariscenti vengono mostrati sui social e nelle foto di backstage, offrendo uno sguardo diverso sulla quotidianità delle celebrità durante l’evento.
Non solo acconciature da sogno e make-up d'autore. Il Festival di Cannes è fatto anche di beauty look dal piglio casual, rilassato, naturale che le celeb sfoderano durante il giorno, lontano dai riflettori della Croisette. Qui i più belli, giorno dopo giorno +++dropcap Il Festival di Cannes 2026 sta procedendo a pieno ritmo. Mentre i red carpet di questa 79esima edizione si susseguono senza sosta spargendo glamour ed eleganza, a regalare bellezza dal piglio rilassato ci pensano le tante star che, giorno dopo giorno, vengono avvistate nel loro tempo libero tra le strade dell'assolata città della Costa Azzurra. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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