Festival di Cannes 2026 | il mini mullet wet di Kristen Stewart e i beauty look casual più belli delle star

Al Festival di Cannes 2026, le celebrities sfoggiano anche look di bellezza più semplici e rilassati, lontano dall’eleganza formale delle serate di gala. Tra i capelli spettinati, come il mini mullet wet di Kristen Stewart, e il trucco naturale, molte star optano per un’immagine più spontanea e quotidiana durante le ore diurne. Questi stili meno appariscenti vengono mostrati sui social e nelle foto di backstage, offrendo uno sguardo diverso sulla quotidianità delle celebrità durante l’evento.

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