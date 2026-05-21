Dal liceo al set | gli studenti di Treviso scoprono il cinema con Stucky

Gli studenti di Treviso hanno avuto l’opportunità di scoprire il mondo del cinema attraverso un percorso pratico sul set, accompagnati dai professionisti della serie Stucky. Durante l’esperienza, hanno imparato a gestire le diverse attività tecniche e creative richieste per realizzare una produzione televisiva. La formazione ha incluso momenti di osservazione e partecipazione diretta, offrendo un’immersione concreta nelle procedure di lavorazione di un set cinematografico. Questo percorso si è rivolto a studenti di varie età, dal liceo fino a coinvolgere le nuove generazioni interessate al settore.

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? Punti chiave Come si gestisce un set professionale tra tecnica e creatività?. Cosa hanno imparato gli studenti dai professionisti della serie Stucky?. Perché la creatività conta più della tecnologia secondo il regista?. Come ha reagito la classe all'incontro con Giuseppe Battiston?.? In Breve Docente Anna Osellame accompagna la classe 4E Audiovisivo durante la visita al set.. Regista e aiuto regista spiegano il coordinamento tecnico per ogni inquadratura.. L'attore Giuseppe Battiston incontra gli studenti per un momento formativo e fotografico.. L'esperienza integra la teoria accademica con le reali esigenze del mercato audiovisivo.. Gli... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal liceo al set: gli studenti di Treviso scoprono il cinema con Stucky ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La Vetrina di Natale più bella '25 Sullo stesso argomento Dalla Tuscia a Cinecittà: gli studenti scoprono il cinema con PalmieroIl territorio della Tuscia si prepara a un incontro tra la nuova generazione del cinema e il talento emergente, con un programma che trasforma le... Dal banco di scuola al reparto: il Liceo Manzoni porta gli studenti nel cuore della sanitàIl percorso del Liceo Biomedico si rafforza con una giornata formativa all’AORN Sant’Anna e San Sebastiano tra teoria, pratica e incontro con i...