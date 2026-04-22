Dalla Tuscia a Cinecittà | gli studenti scoprono il cinema con Palmiero

Gli studenti delle scuole di Viterbo hanno l'opportunità di approfondire il mondo del cinema attraverso un programma dedicato, che li porta a entrare in contatto con un professionista del settore. L'iniziativa si svolge nella Tuscia e coinvolge le istituzioni scolastiche locali, trasformandole in spazi di sperimentazione e apprendimento pratico. L’obiettivo è offrire ai giovani un’esperienza diretta nel campo della produzione cinematografica.

Il territorio della Tuscia si prepara a un incontro tra la nuova generazione del cinema e il talento emergente, con un programma che trasforma le scuole di Viterbo in veri laboratori creativi. Il progetto A scuola di cinema 202526. Un film lungo un anno, parte integrante delle attività del Tuscia film fest, vedrà protagonisti studenti del liceo Mariano Buratti, del liceo artistico Francesco Orioli e delle primarie S. Canevari e L. Concetti, con un culmine previsto per l’incontro con il regista Alberto Palmiero a Vitorchiano il prossimo 30 aprile. L’itinerario formativo, sostenuto dal Piano nazionale di educazione all’immagine promosso dai ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito, ha già lo svolgimento di workshop specializzati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Tuscia a Cinecittà: gli studenti scoprono il cinema con Palmiero Notizie correlate Leggi anche: Cinema, il ‘700 a Cinecittà con gli abiti di Firth, Canet, Buscemi Aula galleggiante a Termoli: gli studenti scoprono il mare con la GdFGli studenti degli istituti superiori Alfano e Boccardi-Tiberio hanno trascorso una settimana formativa a bordo delle unità della Guardia di Finanza... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Viterbo News 24 - Foto; Serie C Femminile volley: la RIM Cerveteri perde lo scontro diretto; Il regista Alberto Palmiero presenta il film Tienimi presente. Colori bellissimi terra e cielo dalla Tuscia... Vitorchiano.. - facebook.com facebook