Dal futuro dell’AI alla geopolitica digitale | il WMF 2026 completa il programma formativo con oltre 90 stage e 1.000 speaker internazionali
Dal 24 al 26 giugno, presso BolognaFiere, si svolgerà il WMF - We Make Future, un evento che riunisce più di 1.000 relatori da tutto il mondo e offre oltre 90 stage dedicati alle tematiche dell’intelligenza artificiale e della geopolitica digitale. Nei tre giorni si affronteranno questioni legate alle evoluzioni tecnologiche e alle sfide globali, con un programma che copre un ampio spettro di argomenti e approfondimenti. L’evento si configura come una delle principali occasioni per conoscere le tendenze e le innovazioni nel settore.
Oltre 90 stage, più di 1.000 speaker internazionali e tre giornate dedicate ai temi che stanno ridefinendo il presente e costruendo il futuro globale: dal 24 al 26 giugno, negli spazi di BolognaFiere, il WMF - We Make Future porterà il programma formativo più completo al mondo dedicato ad AI. 🔗 Leggi su Today.it
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