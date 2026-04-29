WMF 2026 tra imprese e delegazioni internazionali spazio AI & tech dal mondo

Dal 24 al 26 giugno 2026, BolognaFiere ospiterà il WMF-We Make Future, una fiera internazionale dedicata all’innovazione nel settore AI, tecnologia e digitale. L’evento vedrà la partecipazione di imprese e delegazioni provenienti da vari paesi del mondo, creando uno spazio dedicato alle novità e alle discussioni sul futuro tecnologico. La manifestazione è certificata come evento B2B, con un focus specifico su innovazione e sviluppo digitale.

(Adnkronos) – Prende forma l’area fieristica del WMF-We Make Future, Fiera Internazionale B2B certificata sull’innovazione AI, Tech e Digital, in programma dal 24 al 26 giugno 2026 a BolognaFiere. Con l’annuncio dei primi espositori e sponsor e le prime anticipazioni sull’area fieristica, la manifestazione svela le molteplici opportunità di business e scoperta che offrirà anche quest’anno in quanto piattaforma B2B di riferimento internazionale per l’incontro tra imprese, startup, centri di ricerca e istituzioni. Già importante la presenza internazionale, con oltre 20 delegazioni estere annunciate in collaborazione con Ice – Agenzia per la...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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