AI Creators Startup e Digital Tech | il WMF 2026 è contenitore di eventi per esplorare il futuro dell’innovazione

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere si svolgerà l’edizione 2026 di WMF – We Make Future, un evento dedicato alle tecnologie digitali, all’intelligenza artificiale, ai creatori di contenuti e alle startup. La manifestazione si presenta come un contenitore di incontri tematici e sessioni verticali, offrendo approfondimenti su vari aspetti dell’innovazione. L’obiettivo è esplorare diverse prospettive e tendenze nel settore tecnologico nel corso di tre giorni di eventi.

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Si conferma contenitore di eventi anche per l’edizione 2026 il WMF – We Make Future, in programma dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere, con una proposta che integra eventi tematici e verticali per un deep dive, da prospettive diverse, nel mondo dell’innovazione.Dall’intelligenza artificiale alla.🔗 Leggi su Today.it

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