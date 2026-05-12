AI Creators Startup e Digital Tech | il WMF 2026 è contenitore di eventi per esplorare il futuro dell’innovazione

Dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere si svolgerà l’edizione 2026 di WMF – We Make Future, un evento dedicato alle tecnologie digitali, all’intelligenza artificiale, ai creatori di contenuti e alle startup. La manifestazione si presenta come un contenitore di incontri tematici e sessioni verticali, offrendo approfondimenti su vari aspetti dell’innovazione. L’obiettivo è esplorare diverse prospettive e tendenze nel settore tecnologico nel corso di tre giorni di eventi.

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