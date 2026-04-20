Parco degli Aranci | studenti in azione con Time to Change ASE al fianco delle buone pratiche di cittadinanza attiva

Nel parco degli Aranci, un gruppo di studenti ha partecipato all’iniziativa “Time to Change”, promossa da ASE. L’obiettivo è stimolare l’impegno civico tra i giovani attraverso attività di cittadinanza attiva. L’evento ha coinvolto studenti di diverse scuole, che hanno collaborato per realizzare progetti di sensibilizzazione e cura dell’ambiente. ASE ha supportato le attività, promuovendo pratiche di partecipazione e responsabilità tra i partecipanti.

ASE S.p.A. ha garantito il proprio supporto logistico all’iniziativa, fornendo le attrezzature necessarie per le operazioni di raccolta – sacchi, guanti e strumenti – e provvedendo al successivo ritiro e corretto smaltimento dei rifiuti raccolti . ASE S.p.A. rinnova il proprio impegno a supportare tutte le azioni che contribuiscono a costruire una città più pulita, consapevole e partecipata, riconoscendo nella scuola un presidio fondamentale per la crescita civica delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Parco degli Aranci: studenti in azione con “Time to Change”. ASE al fianco delle buone pratiche di cittadinanza attiva Notizie correlate Rischio alluvione e buone pratiche: i Vigili del Fuoco promuovono un'azione di sensibilizzazione nelle scuoleLa nuova edizione della campagna “Acqua è, e vita”, prevede un ampio programma di incontri informativi aperti anche alle giovani generazioni, così da... Parco delle Madonie, visita degli studenti di Gangi con la scuola di Otta (Norvegia)Nell’ambito del progetto Erasmus Plus che coinvolge l’Istituto “Giuseppe Salerno” di Gangi e la scuola Ungdomsskole di Otta (Norvegia), una...