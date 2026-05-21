Dal film di Antonioni un laboratorio | I ragazzi studiano la gente del Po

Questa mattina alle 9 si svolge all’interno della multisala Cinema Apollo un evento dedicato alla conclusione del progetto “CinEmozioni: Sguardi”, che ha coinvolto studenti di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Il progetto ha previsto un percorso di formazione e approfondimento nel campo del linguaggio audiovisivo, con un focus particolare sulla rappresentazione della gente del Po, ispirandosi a un film di Antonioni. L’appuntamento rappresenta la conclusione di un’esperienza educativa e artistica rivolta ai giovani partecipanti.

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Oggi, alle 9, la multisala Cinema Apollo (via del Carbone, 35) ospiterà l’evento conclusivo di “ CinEmozioni: Sguardi ”, un progetto ambizioso che ha visto protagonisti studenti e studentesse dai 5 ai 18 anni in un percorso di scoperta del linguaggio audiovisivo. Guidato dall’ Istituto Comprensivo “Cosmè Tura” di Pontelagoscuro in collaborazione con il Liceo Carducci, il percorso è stato selezionato per il terzo anno consecutivo dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso e finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto ha tratto ispirazione dalla grammatica visiva del celebre regista ferrarese Michelangelo Antonioni, in particolare dall’opera “ Gente del Po ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dal film di Antonioni un laboratorio: "I ragazzi studiano la gente del Po" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento E ora un po’ di gossip: Mastroianni su Playboy e Antonioni derubatoDa più di un secolo i periodici Usa intrattengono i lettori con rubriche divertenti di aneddoti sui vip: li inventano agenzie che forniscono... Laboratorio naturalistico al baito: "Un po' po' di pozza"Domenica 3 maggio 2026, giornata della “pozza di alpeggio”: conosciamo meglio un ecosistema nell’ecosistema. Jeanne Moreau e Monica Vitti a Milano , Terrazza Martini, per la presentazione del film di ‘La notte’, di Michelangelo Antonioni, 1960 x.com Love Live! Hasunosora Jogakuin School Idol Club: Bloom Garden Party - Discussione del film reddit Morto Fausto Ancillai, tecnico del suono per Fellini, Antonioni, Risi, Bertolucci. Dal connubio con Sergio Leone nacque l'intro di C'era una volta il WestÈ morto venerdì a Roma Fausto Ancillai, aveva 97 anni. Faustino- come lo chiamava uno dei suoi grandi estimatori, Federico Fellini - era nato a Roma il 16 marzo 1928, figlio di un elettricista di ... roma.corriere.it Il Michelangelo caduto dal cieloEAntonioni, più di tutti, l'ha fatto con volontà, dal di dentro trovando, nella chiave della regia dei suoi film, ma anche come sceneggiatore e scrittore, un modo nuovo ed entusiasmante di vedere le ... iltempo.it