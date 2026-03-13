E ora un po’ di gossip | Mastroianni su Playboy e Antonioni derubato

Da oltre cent’anni, i magazine statunitensi pubblicano storie di gossip e aneddoti sui personaggi famosi, spesso alimentate da agenzie che forniscono materiale ai giornalisti del settore. Recentemente, si è parlato di un servizio su Mastroianni apparso su Playboy e di un episodio in cui Antonioni è stato vittima di un furto. Questi fatti sono stati riportati senza commenti o analisi aggiuntive.

Da più di un secolo i periodici Usa intrattengono i lettori con rubriche divertenti di aneddoti sui vip: li inventano agenzie che forniscono materiali ai columnist di gossip faceti. Nel caso sentiste il bisogno di ritrovare un po' di buonumore in questi tempi nazisti del cazzo con aneddoti gustosi redatti alla maniera americana, eccovi serviti. Perfidia di Arnaldo Pomodoro su Pippo Baudo: "Una volta alla Scala era seduto di fianco a me. Mi sono ubriacato annusando la colla del suo parrucchino". Nella storica messa in scena de La locandiera di Goldoni, diretta da Luchino Visconti nel 1952, Rina Morelli e Paolo Stoppa erano affiancati da un cast d'eccezione che includeva Marcello Mastroianni, Gianrico Tedeschi, Giorgio De Lullo e Rossella Falk.