Buffon il giorno in cui capì di essere morto dentro | dal dolore dell’addio al calcio alla rinascita fuori dal campo

In un’intervista recente, il portiere italiano ha raccontato il momento in cui ha compreso di sentirsi “morto dentro”, un passaggio doloroso tra l’addio al calcio e le esperienze vissute, tra cui la finale di Berlino del 2006. Ha descritto con immagini vivide il gesto di togliersi i guanti e le sensazioni che lo hanno accompagnato in quella fase, evidenziando il peso di una carriera lunga e ricca di successi.

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