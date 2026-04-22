Buffon il giorno in cui capì di essere morto dentro | dal dolore dell’addio al calcio alla rinascita fuori dal campo

Da calcionews24.com 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un’intervista recente, il portiere italiano ha raccontato il momento in cui ha compreso di sentirsi “morto dentro”, un passaggio doloroso tra l’addio al calcio e le esperienze vissute, tra cui la finale di Berlino del 2006. Ha descritto con immagini vivide il gesto di togliersi i guanti e le sensazioni che lo hanno accompagnato in quella fase, evidenziando il peso di una carriera lunga e ricca di successi.

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