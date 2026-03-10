Teresa Russo | dal dolore alla rinascita nel calcio

Teresa Russo, calciatrice di Crotone, ha ricevuto un riconoscimento per le sue prestazioni nel calcio femminile. La premiazione è avvenuta recentemente e ha coinvolto la giovane atleta, che si è distinta nel suo settore. L’evento ha visto partecipare rappresentanti sportivi e altre figure del mondo calcistico locale. Russo si è distinta per il talento dimostrato sui campi di gioco.

Il riconoscimento è stato conferito a Teresa Russo, giovane promessa del calcio femminile di Crotone. L'evento si è svolto al Centro Congressi Alkmeon durante il convegno Sport e Adolescenza 3.0. Il premio Massimo Marrelli onora chi trasforma il dolore in nuova energia per ripartire. Teresa ha affrontato un percorso clinico complesso e un intervento chirurgico delicato che avrebbe potuto spegnere la sua carriera agonistica. Nonostante questo ostacolo, l'atleta ha scelto di non arrendersi al destino. La sua storia di resilienza rispecchia pienamente i valori del premio istituito dalla famiglia Marrelli. La cerimonia si è tenuta nel corso delle giornate di venerdì 6 e sabato 7 marzo 2026.