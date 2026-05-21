Dal disastro diossina rinasce il verde di Veggetti Kanku

Fino al 12 luglio è possibile visitare a Cesano Maderno la mostra “La poetica del verde. Boschi e parchi della Brianza”, dedicata all’opera dell’artista e attivista Luigi Christopher Veggetti Kanku. Questa esposizione è parte del progetto Seveso50 e rappresenta un evento centrale in questa iniziativa. La mostra presenta un focus sui paesaggi naturali della regione, con particolare attenzione ai boschi e ai parchi locali, e si svolge in un contesto che ricorda un passato segnato da un incidente diossina.

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Resterà aperta fino al 12 luglio la mostra “La poetica del verde. Boschi e parchi della Brianza“, personale dell’artista e attivista Luigi Christopher Veggetti Kanku, che rappresenta l’evento più importante del progetto Seveso50 a Cesano Maderno. L’evento, a Palazzo Borromeo, è organizzato da Lombardy Green Chemistry Association, col patronato di Regione Lombardia, la sponsorship di Banca di Credito Cooperativo Italiano di Barlassina, il patrocinio della Provincia e i Comuni di Barlassina, Cesano Maderno, Desio, Lentate, Meda e Seveso e con il contributo di numerosi soggetti del mondo economico, cooperativo, fondazioni e associazioni territoriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal disastro diossina rinasce il verde di Veggetti Kanku ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Disastro diossina: a Bovisio la mostra che racconta il veleno Icmesa? Punti chiave Come facevano i produttori locali a vendere i mobili senza etichette? Quali misteriosi carichi di scorie sono finiti dispersi in... Buche Gattelli, 460mila euro per il nuovo polmone verde: così rinasce l'oasi di LugoAl via i lavori finanziati dai fondi europei: nuova area umida, barriere fonoassorbenti contro lo smog e una passerella in legno per passeggiare sul...