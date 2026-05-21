Dal disastro diossina rinasce il verde di Veggetti Kanku
Fino al 12 luglio è possibile visitare a Cesano Maderno la mostra “La poetica del verde. Boschi e parchi della Brianza”, dedicata all’opera dell’artista e attivista Luigi Christopher Veggetti Kanku. Questa esposizione è parte del progetto Seveso50 e rappresenta un evento centrale in questa iniziativa. La mostra presenta un focus sui paesaggi naturali della regione, con particolare attenzione ai boschi e ai parchi locali, e si svolge in un contesto che ricorda un passato segnato da un incidente diossina.
Resterà aperta fino al 12 luglio la mostra “La poetica del verde. Boschi e parchi della Brianza“, personale dell’artista e attivista Luigi Christopher Veggetti Kanku, che rappresenta l’evento più importante del progetto Seveso50 a Cesano Maderno. L’evento, a Palazzo Borromeo, è organizzato da Lombardy Green Chemistry Association, col patronato di Regione Lombardia, la sponsorship di Banca di Credito Cooperativo Italiano di Barlassina, il patrocinio della Provincia e i Comuni di Barlassina, Cesano Maderno, Desio, Lentate, Meda e Seveso e con il contributo di numerosi soggetti del mondo economico, cooperativo, fondazioni e associazioni territoriali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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