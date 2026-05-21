Il Torino inserisce la prevenzione orale tra le strategie di cura dei suoi atleti, collaborando con DentalPro. La società sportiva ha avviato un programma che prevede controlli regolari e consulenze odontoiatriche per i giocatori. Questa iniziativa si inserisce nel tentativo di ridurre il rischio di infortuni e migliorare la salute generale del team. La partnership con DentalPro rappresenta un passo concreto per integrare pratiche di prevenzione più approfondite nel mondo dello sport professionistico.

Un tempo era un mondo sconosciuto, quasi immaginifico: come è possibile che un affaticamento muscolare o la perdita di resistenza possano dipendere da una patologia del cavo orale? Il tempo è passato, i giocatori o, in generale, gli atleti di ogni disciplina stanno acquisendo sempre più una maggiore consapevolezza sul tema e una società come il Torino ha scelto di continuare, e rafforzare, la collaborazione con DentalPro: un campo da gioco che grazie alla prevenzione riduce il rischio dei contrattempi fisici o, nel caso di stop forzati, fa sì da accorciare il tempo per il ritorno sotto i riflettori. “Se ci avessero mandato a controllare se tutto fosse a posto anche nella bocca avremmo vinto due o tre scudetti in più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal dentista al campo: così il Torino prova a prevenire gli infortuni con DentalPro

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