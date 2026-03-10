Tre Olimpiadi per il ' medico dei campioni' | l' esperto che ha seguito gli azzurri per prevenire e recuperare gli infortuni

Un medico specializzato ha seguito gli atleti italiani durante tre edizioni delle Olimpiadi, concentrandosi sulla prevenzione e il recupero degli infortuni. Ha commentato che partecipare alle Olimpiadi in Italia, con il supporto dei tifosi locali, rappresenta un’esperienza unica e irripetibile. La sua presenza si è concentrata sull’assistenza agli atleti italiani, garantendo supporto medico durante le competizioni.

Il racconto dell'ortopedico ravennate: "Le Olimpiadi in casa? Sono cose che ti capitano una volta nella vita". Tra i "suoi" atleti anche la pluripremiata Francesca Lollobrigida "Avere le Olimpiadi in casa con i propri tifosi è una bella emozione. Sono cose che ti capitano una volta nella vita". Con queste parole il dottor Gian Mario Micheloni, ortopedico di San Pier Damiano Hospital di Faenza, struttura di Gvm Care & Research accreditata con il servizio sanitario nazionale, racconta il significato di vivere un evento olimpico nel proprio Paese. Micheloni è infatti consulente ortopedico della Fisg - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio e...