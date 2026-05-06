I giocatori del Bayern si allenano con un cerotto sull'orecchio per prevenire gli infortuni

I giocatori del Bayern Monaco si allenano con un cerotto sull'orecchio, una pratica utilizzata per monitorare i livelli di lattato e CK attraverso prelievi sanguigni. Questa tecnica mira a prevenire infortuni muscolari, consentendo agli allenatori di raccogliere dati durante le sessioni di allenamento. Il metodo si basa sull’applicazione di un cerotto al lobo dell’orecchio, che facilita l’accesso ai prelievi senza interrompere le attività sul campo.

Per prevenire gli infortuni muscolari i giocatori del Bayern Monaco vengono sottoposti a dei prelievi, coperti con un cerotto al lobo dell'orecchio, per controllare i livelli di lattato e CK.🔗 Leggi su Fanpage.it

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