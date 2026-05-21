Un operatore culturale molto conosciuto e stimato a Perugia, che ha portato avanti una lunga tradizione familiare nel settore cinematografico, si dedica anche alla promozione dell’arte come forma di terapia. La sua attività spazia dal cinema alla pittura, coinvolgendo diverse pratiche artistiche che vengono utilizzate per scopi terapeutici. La sua presenza nel mondo culturale locale si estende anche alla realizzazione di iniziative che uniscono arte e benessere, contribuendo a rendere più accessibili pratiche artistiche per il pubblico.

È uno degli operatori culturali più noti e apprezzati di Perugia, esercente cinematografico erede di una gloriosa tradizione familiare. Ma adesso Mirco Gatti è pronto a debuttare anche come pittore con la mostra “ Pop-Osb #sono solo disegnetti“ (foto di Tommaso Crocchion) che si inaugura sabato dalle 19 nel Chiostro di San Fiorenzo del cinema Méliès (che Mirco gestisce con il fratello Mauro). La mostra è organizzata dall’Associazione culturale Nemo nell’ambito del festival Encuentro, con curatela di Luigi Petruzzellis, che sabato sarà al taglio del nastro con Emidio de Albentiis (che ha scritto il testo critico) e Giuliano Giuman. Quindi alle 20 reading di estratti dal catalogo realizzato da Tipografia Artigiana, con Caterina Martino, Massimiliano Burini e Giulia Zeetti, alle 21 proiezioni a sorpresa nel chiostro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal cinema alla pittura "L’arte come terapia"

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Perché non concepire larte come una terapia

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