Intesa musicale Pittura e jazz l’arte in scena

Durante il fine settimana del primo maggio a Montepulciano si svolge un evento che unisce musica e arte, con esibizioni di jazz e mostre di pittura. La manifestazione coinvolge artisti e musicisti che presentano le proprie creazioni nel centro storico della città. Oltre alle attività artistiche, il programma include anche momenti dedicati al turismo e alle degustazioni gastronomiche, offrendo ai visitatori un’esperienza completa nel cuore della Toscana.

Non solo turismo, escursioni e piaceri della tavola nel lungo fine settimana del primo maggio a Montepulciano. Sabato, alle 18, agli ex-Macelli, la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte e l’Istituto di musica ‘Henze’ offrono la possibilità di partecipare (a ingresso gratuito) a uno spettacolo di qualità che coniuga musica e pittura, che unisce, in tempo reale, arte visiva e suono. Si tratta di ‘ Requiem ’, esperimento che mette a confronto il ‘War Requiem’ di Benjamin Britten - raffinatissimo compositore inglese del ‘900, più volte eseguito dal ‘Cantiere’ - con la poesia palestinese, coniugando jazz, parola e pittura. Sul palco Danijel...🔗 Leggi su Lanazione.it

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