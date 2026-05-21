Dai resti della bomba atomica spunta un materiale impossibile

Nel deserto del New Mexico, a distanza di oltre sessant’anni dal primo test nucleare, gli scienziati italiani hanno analizzato i resti di una bomba atomica e hanno identificato un materiale mai trovato prima sulla Terra. La scoperta rappresenta un episodio insolito nel campo della ricerca nucleare e apre nuove prospettive di studio. I risultati sono stati pubblicati dopo un’intensa ricerca che ha coinvolto più team scientifici e laboratori specializzati.

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