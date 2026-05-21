Dai resti della bomba atomica spunta un materiale impossibile

Da gbt-magazine.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel deserto del New Mexico, a distanza di oltre sessant’anni dal primo test nucleare, gli scienziati italiani hanno analizzato i resti di una bomba atomica e hanno identificato un materiale mai trovato prima sulla Terra. La scoperta rappresenta un episodio insolito nel campo della ricerca nucleare e apre nuove prospettive di studio. I risultati sono stati pubblicati dopo un’intensa ricerca che ha coinvolto più team scientifici e laboratori specializzati.

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La scoperta italiana 60 anni dopo il primo test nucleare Nel  deserto del New Mexico, gli scienziati hanno identificato un materiale mai osservato prima sulla Terra. La scoperta arriva da un team internazionale guidato da  Luca Bindi, docente di Mineralogia all’Università degli Studi di Firenze, già noto per le ricerche sui quasicristalli naturali. Lo studio,  Extreme nonequilibrium synthesis of a Ca–Cu–Si clathrate during the Trinity nuclear test, si concentra sulla cosiddetta “ trinitite ”, il vetro verde formatosi nel deserto dopo il Trinity Test del  16 luglio 1945, il  primo esperimento nucleare  della storia, parte del Progetto Manhattan. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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