Dai resti della bomba atomica spunta un materiale ‘impossibile’ La scoperta italiana 60 anni dopo il primo test nucleare

In un sito nel deserto del New Mexico, gli scienziati italiani hanno analizzato i resti della bomba atomica e hanno individuato un materiale mai rilevato prima sulla Terra. La scoperta, avvenuta a distanza di 60 anni dal primo test nucleare, riguarda un elemento che non era stato osservato in precedenza. Gli esperti continuano le analisi per approfondire le caratteristiche di questa sostanza insolita.

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Nel deserto del New Mexico, gli scienziati hanno identificato un materiale mai osservato prima sulla Terra. La scoperta arriva da un team internazionale guidato da Luca Bindi, docente di Mineralogia all’Università degli Studi di Firenze, già noto per le ricerche sui quasicristalli naturali. Lo studio, Extreme nonequilibrium synthesis of a Ca–Cu–Si clathrate during the Trinity nuclear test, si concentra sulla cosiddetta “ trinitite ”, il vetro verde formatosi nel deserto dopo il Trinity Test del 16 luglio 1945, il primo esperimento nucleare della storia, parte del Progetto Manhattan. Il nuovo materiale nasce da uno degli eventi più drammatici del Novecento: l’inizio dell’ era atomica.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dai resti della bomba atomica spunta un materiale ‘impossibile’. La scoperta italiana 60 anni dopo il primo test nucleare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Nei resti della prima bomba atomica scoperto un materiale mai esistito primaÈ nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima. La prima bomba atomica della storia ha creato un clatrato mai visto prima: nuova scoperta sul test TrinityIl nuovo composto chimico, un clatrato con una struttura cristallina “a gabbia”, si è formato pochi secondi dopo la prima esplosione atomica del test... Temi più discussi: La fucina atomica del Trinity Test. Dai resti della bomba spunta un nuovo materiale; Un nuovo clatrato è stato scoperto dai resti della prima atomica; Dopo l’esplosione: la bomba e i soccorsi; Nei resti della prima bomba atomica scoperto un materiale mai esistito prima. (Adnkronos) - Un materiale, mai visto prima, è stato scoperto a Firenze all'interno dei resti della prima esplosione nucleare della storia. A guidare il team internazionale è Luca Bindi, docente di Mineralogia del Dipartimento di Scienz #Cronaca #TopNew… x.com Si usa davvero l’espressione bomba d’acqua in Italia? reddit Dai resti della bomba atomica spunta un materiale ‘impossibile’. La scoperta italiana 60 anni dopo il primo test nucleareNel deserto del New Mexico, gli scienziati hanno identificato un materiale mai osservato prima sulla Terra. La scoperta arriva da un team internazionale guidato da Luca Bindi, docente di Mineralogia ... quotidiano.net Un nuovo clatrato è stato scoperto dai resti della prima atomicaUn team internazionale guidato dall’italiano Luca Bindi, docente di Mineralogia del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze, già noto per la scoperta dei quasicristalli naturali ... tg24.sky.it