Nei resti della prima bomba atomica scoperto un materiale mai esistito prima

Nelle analisi dei resti della prima bomba atomica è stata individuata una struttura cristallina sconosciuta in precedenza, né riscontrata in natura né creata in laboratorio. La scoperta apre nuove domande sulla composizione e sui processi chimici coinvolti durante la detonazione. Gli esperti stanno studiando attentamente questa formazione insolita per capire meglio le reazioni avvenute e le caratteristiche del materiale. La ricerca prosegue con attenzione per approfondire le implicazioni di questa innovazione.

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È nato nel cuore della prima esplosione nucleare della storia un materiale che l'uomo non aveva mai analizzato prima. La scoperta arriva da un team internazionale coordinato da Luca Bindi, docente di Mineralogia dell'Università di Firenze. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica PNAS e si concentra sulla trinitite, il vetro formatosi nel deserto del New Mexico dopo il test Trinity del 1945, il primo esperimento atomico degli Stati Uniti. Gli studiosi hanno analizzato delle microscopiche gocce metalliche rimaste intrappolate nei frammenti di vetro. La nuova struttura cristallina è composta da calcio, rame e silicio e si tratterebbe di un clatrato, un materiale dalla particolare forma "a gabbia".🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Nei resti della prima bomba atomica scoperto un materiale mai esistito prima ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Dentro una Bomba Atomica: La Tecnologia Segreta delle Armi Nucleari Notizie correlate La scoperta: un nuovo materiale emerge dalla prima esplosione atomicaFirenze, 12 maggio 2026 – Un materiale completamente nuovo, mai osservato prima, è stato scoperto all’interno dei resti della prima esplosione... Brigitte Nielsen: “So tutto su Stallone, sono una bomba atomica”. Poi la rivelazione sulla prima notteNelle prime anticipazioni dell’intervista di Brigitte Nielsen a Belve – in onda il 21 aprile 2026 su Rai2 in prima serata – l’attrice e modella... Argomenti più discussi: Caso Ruggi, si cercano altri resti. Alla Torre Pignone arrivano le gru; Una sosta mariana nella cittadella fondata da san Bartolo Longo; Gli archeologi hanno recentemente scoperto i resti di un monastero nascosto sotto una città; Trovati resti umani in un coccodrillo, è di un uomo dato per scomparso qualche giorno prima?. esempi di famiglie della prima e della seconda guerra mondiale con segreti oscuri reddit Torna la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei Parchi archeologici di Paestum e Velia: un’occasione per vivere una giornata tra storia, paesaggi e meraviglia. x.com Resti umani nei musei . Vince la tesi di CrescenziE’ Nicole Crescenzi, ricercatrice della Scuola Imt Alti Studi Lucca, ad aver vinto che ha vinto il Premio della Fondazione Professoressa Carla Barbati per lo studio del patrimonio culturale, con la ... lanazione.it