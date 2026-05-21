Dai reel ai meme così i social cambiano la comunicazione politica

Negli ultimi anni, i social media hanno modificato profondamente il modo in cui vengono diffuse e percepite le comunicazioni politiche. Dai video brevi ai meme, piattaforme come Instagram e TikTok sono diventate strumenti principali per raggiungere il pubblico, spesso sostituendo i canali tradizionali di informazione. È frequente imbattersi in contenuti che mostrano figure pubbliche mentre partecipano a eventi o condividono messaggi, con un impatto diretto sulla diffusione di notizie e sull’immagine di chi ricopre ruoli politici.

A chi non è capitato di vedere sui social il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, inaugurare una piazza? O il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, fare un sopralluogo in un cantiere? Il racconto politico è ormai profondamente legato alla comunicazione via social, e per cercare di governarla i politici si affidano a professionisti che provano a guidarne la narrativa, sebbene non sia sempre facile. Come farlo? Ne hanno parlato Daniele Cinà, responsabile della comunicazione social di Gualtieri, Cristiano Bosco, pilastro dello staff social di Salvini, e Pietro Dettori, fondatore di Esperia Italia ed ex responsabile social del Movimento 5 Stelle, all’evento “I social e la comunicazione politica: dalla partecipazione alla polarizzazione”, organizzato da Inrete. 🔗 Leggi su Formiche.net

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