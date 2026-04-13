Zhegrova sparito dai radar | da promessa tecnica ai reel social della Juve il caso che fa discutere – VIDEO

Un calciatore kosovaro, che in passato era considerato una promessa tecnica, è scomparso dai radar delle squadre professionistiche. Nel frattempo, alcuni suoi video sono finiti sui social ufficiali di una grande squadra italiana, suscitando discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. La vicenda, ancora al centro di molte speculazioni, riguarda anche il suo percorso e le recenti assenze nelle convocazioni ufficiali.

di Francesco Calabrò Zhegrova sparito dai radar: da promessa tecnica ai reel sui social della Juventus, il caso del kosovaro che fa discutere. “Salvate il soldato Edon”. Basta questa immagine, forte e provocatoria, per raccontare il momento di Edon Zhegrova nel mondo Juventus. Non tanto per ciò che ha mostrato in campo, quanto per il modo in cui, nelle ultime settimane, è apparso agli occhi dei tifosi: più presente nei reel social bianconeri che nelle partite vere. Il punto, in fin dei conti, è tutto qui. Il talentuoso numero 11 kosovaro è finito progressivamente ai margini del progetto, quasi scomparso dai radar tecnici, ma paradossalmente ancora visibile nei contenuti digitali del club.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova sparito dai radar: da promessa tecnica ai reel social della Juve, il caso che fa discutere – VIDEO Napoli, il curioso caso di Lukaku: sparito dai radar dopo il gol al VeronaIl Napoli si gode il successo contro il Cagliari di ieri sera e si piazza al momentaneo secondo posto in classifica grazie alla quarta vittoria... Leggi anche: Video celebrativo per Lautaro Martinez: il caso che fa discutere anche l'Equipe