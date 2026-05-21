Le mani sono uno degli elementi più espressivi del corpo, poiché rivelano tracce visibili del passare degli anni. Le tonalità che le caratterizzano spaziano dal nude lattiginoso al malva, passando per il beige chiaro e il pesca, creando un gioco di sfumature che si accordano con i segni del tempo. Questi colori vengono scelti per valorizzare la pelle e armonizzarsi con le variazioni naturali che si sviluppano nel corso degli anni. Le mani, quindi, si presentano come un racconto visivo della vita vissuta.

L e mani raccontano il tempo molto più di molte altre parti del corpo. Sono affascinanti per questo, raccolgono i segni della vita. Con il passare degli anni, la pelle può però diventare più sottile, perdere un pò di elettricità e sulle mani possono essere più visibili vene e piccole macchie. Per accompagnate in maniera armonica questo processo naturale, mantenendo un certo stile, esiste un alleato beauty sorprendente: lo smalto. La manicure giusta, infatti, non è solo una questione estetica. Il colore può illuminare l’incarnato, uniformare la pelle e rendere le mani immediatamente più fresche e curate. Manicure e pedicure curativa: gli indispensabili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai nude lattiginosi al malva fino al beige chiaro e pesca: le nuance strategiche che illuminano la pelle e dialogano in armonia con i segni del tempo

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