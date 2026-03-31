I toni pastello sugli occhi, le labbra delineate con matite scure e l’eyeliner sbavato sono elementi che richiamano gli anni ’90, un’epoca che sembra non aver mai lasciato il panorama estetico. Dalla semplicità dei nude look alle atmosfere più glamour di alcune dive del passato, fino al grunge di alcune rocker, i look di quegli anni continuano a influenzare le tendenze attuali, a distanza di trent’anni.

S ono passati trent’anni dal 1996 eppure, alcuni beauty look iconici fanno ancora parte del nostro immaginario estetico. Perché continuano a piacerci così tanto? Basta uno smokey eyes leggermente sbavato o un gloss effetto frost per tornare immediatamente lì, ad anni in cui il make up smise di essere semplice decorazione e divenne identità: tra modelle, video clip e icone femminili che hanno ridefinito, una volta per tutte, il modo di vivere la bellezza. Lady Diana e la sua hair evolution: dal caschetto dei primi anni al pixie anni ’90 che l’ha resa icona di stile X Beauty anni ’90: perché il 1996 cambiò il mondo del make up. Era il 1996, su MTv le Spice Girl cantavano “Wannabe” e Alanis Morissette “Ironic”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ombretti pastello, labbra contornate da matita scura, eyeliner sbavato: vi ricordano qualcosa? Il 1996 non è mai davvero finito. Dai nude look di Kate Moss al glamour di Pamela Anderson, fino al grunge di Courtney Love: i beauty anni ’90 stanno (di nuovo) dettando le regole.

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