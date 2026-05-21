Dai mercatini solidali al sostegno alla Fondazione Cecchettin | il progetto degli studenti ad Arezzo

Gli studenti delle scuole del Valdarno hanno avviato un progetto che coinvolge i mercatini solidali e il supporto alla Fondazione Cecchettin. Le cooperative studentesche si sono impegnate in iniziative volte a sensibilizzare sulla violenza contro le donne, trasformando le attività scolastiche in occasioni di raccolta fondi e consapevolezza. L’intera iniziativa si svolge nella provincia di Arezzo, coinvolgendo diverse scuole e studenti in attività pratiche e di informazione.

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