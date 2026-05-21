Dai mercatini solidali al sostegno alla Fondazione Cecchettin | il progetto degli studenti ad Arezzo

Da corrieretoscano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli studenti delle scuole del Valdarno hanno avviato un progetto che coinvolge i mercatini solidali e il supporto alla Fondazione Cecchettin. Le cooperative studentesche si sono impegnate in iniziative volte a sensibilizzare sulla violenza contro le donne, trasformando le attività scolastiche in occasioni di raccolta fondi e consapevolezza. L’intera iniziativa si svolge nella provincia di Arezzo, coinvolgendo diverse scuole e studenti in attività pratiche e di informazione.

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AREZZO – Le cooperative studentesche contro la violenza sulle donne diventano un progetto concreto nelle scuole del Valdarno. A presentarlo sono stati gli studenti della classe 3C della scuola Masaccio di San Giovanni Valdarno durante l’iniziativa ‘Verso Toscana 2030 – Il Rinascimento della Cooperazione: La Piazza delle Idee’, promossa da Confcooperative Toscana insieme alla Federazione Toscana delle Banche di Credito Cooperativo. Il gruppo ha ideato la cooperativa simulata “ Communeteen We Do ”, un progetto nato con l’obiettivo di sostenere economicamente i compagni che non possono permettersi le gite scolastiche e finanziare attività legate al contrasto della violenza di genere attraverso il supporto alla Fondazione Giulia Cecchettin. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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