Dagli eventi con vip e cantanti alla serranda abbassata | chiuso Sky a Monza
A Monza, Sky ha rappresentato per diversi anni una meta frequentata da appassionati e fan di vip e cantanti, che di volta in volta si sono ritrovati nello stesso locale per condividere momenti di incontro e ascoltare musica dal vivo. Tuttavia, recentemente, il locale ha deciso di chiudere, come evidenziato dalla serranda abbassata. La chiusura ha suscitato attenzione tra coloro che negli anni hanno frequentato il luogo, diventato un punto di riferimento per molti appassionati.
Sono stati in tanti in questi anni a Monza a sceglierlo come luogo d'elezione per incontrare i propri fan. Da Mimì Caruso, celebre cantante monzese vincitrice di X Factor, ai Caressa, la coppia formata dal noto giornalista sportivo Fabio Caressa, marito dell'altrettanto celebre Benedetta Parodi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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