Dagli eventi con vip e cantanti alla serranda abbassata | chiuso Sky a Monza

A Monza, Sky ha rappresentato per diversi anni una meta frequentata da appassionati e fan di vip e cantanti, che di volta in volta si sono ritrovati nello stesso locale per condividere momenti di incontro e ascoltare musica dal vivo. Tuttavia, recentemente, il locale ha deciso di chiudere, come evidenziato dalla serranda abbassata. La chiusura ha suscitato attenzione tra coloro che negli anni hanno frequentato il luogo, diventato un punto di riferimento per molti appassionati.

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