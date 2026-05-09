Consumo di sostanze stupefacenti e persone con precedenti | chiuso locale a Monza

A Monza, un locale è stato chiuso per sette giorni dal questore su disposizione dell'articolo 100 del Tulps. La decisione è stata presa in seguito a controlli relativi al consumo di sostanze stupefacenti e alla presenza di persone con precedenti. La chiusura temporanea riguarda l’attività commerciale in questione, senza ulteriori dettagli sulla natura degli accertamenti o sui soggetti coinvolti.

Una chiusura di sette giorni ai sensi dell'articolo 100 del Tulps ordinata dal questore della provincia di Monza e Brianza. È quella che ha colpito un locale di Monza.Il provvedimentoIl provvedimento è stato preso a causa di numerosi controlli effettuati tra settembre 2023 e marzo 2026 nei quali.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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