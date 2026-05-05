Dacia Duster il SUV che abbina l’ibrido a GPL e la trazione 4x4

Dacia presenta il nuovo Duster, un SUV che combina un motore ibrido a GPL con la trazione 4x4. La vettura offre una soluzione che unisce convenienza e funzionalità, con un sistema di alimentazione flessibile e una capacità di trazione integrale. La casa produttrice ha annunciato queste caratteristiche attraverso comunicati ufficiali e materiali promozionali, senza rivelare dettagli sui prezzi o sui tempi di commercializzazione.

Nel panorama automobilistico contemporaneo, dove le scelte sembrano spesso limitate da rigidi compromessi tra ecologia e prestazioni, Dacia ha deciso di riscrivere le regole. Il SUV di successo, infatti, si presenta oggi anche nella variante Hybrid-G 150 4x4 Automatico, un'offerta unica sul mercato, capace di fondere per la prima volta la trazione integrale, l'alimentazione bifuel (Benzina-GPL) e la comodità della trasmissione automatica. Si tratta di un’evoluzione che trasforma il concetto di versatilità in un qualcosa di ancora più intelligente. Una sorpresa sotto il cofano. Immaginate di muovervi nel traffico congestionato di una metropoli moderna.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dacia Duster, il SUV che abbina l’ibrido a GPL e la trazione 4x4 Dacia Duster 4x4 IBRIDA e GPL: la prova DEFINITIVA nel DESERTO Notizie correlate Dacia Duster, primo contatto con il SUV che abbina il 4x4 con l’ibrido - GPLSulle strade della Costa Azzurra abbiamo saggiato le qualità della nuova Dacia Duster nella versione 4x4 abbinata al motore Hybrid-G 150 Dacia Duster... Leggi anche: Dacia Duster, tutte le motorizzazioni del SUV: dall’ibrido al GPL Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tre SUV full hybrid al giusto prezzo: Dacia Duster, MG ZS e Omoda 5 a Vairano; Drive Up: Dacia Duster Hybrid 155 Video; Jeep Compass vs Dacia Duster, vale la pena spendere 20.000 € in più? Il confronto; Dacia Duster 2026: addio definitivo al diesel, spazio solo ad hybrid e GPL - MotorAge New Generation. Dacia Duster 2026: addio definitivo al diesel, spazio solo ad hybrid e GPLLa Dacia Duster entra nel 2026 con una svolta chiara e ormai inevitabile: il diesel esce definitivamente di scena. Il SUV più ... motorage.it Nuova Dacia Duster: ecco come cambierà il SUV [RENDER]Nuova Dacia Duster è uno dei modelli più attesi nel settore auto per quanto riguarda i prossimi anni. La terza generazione del famoso SUV della casa rumena dovrebbe offrire infatti notevoli ... motorionline.com Confronto su strada e in pista tra Dacia Duster, MG ZS e Omoda 5 FULL HYBRID: prezzi, prestazioni, consumi reali e prove a Vairano di Quattroruote ufficiale. Ecco qual è la migliore - facebook.com facebook