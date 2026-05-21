Dacia Duster l' era dello Starkle e del design eco-smart
La Dacia Duster si conferma come uno dei modelli più venduti tra i SUV in Europa, mantenendo il primo posto tra le vendite a privati dal 2018. Il veicolo si distingue per il suo design eco-smart e le caratteristiche tecniche che ne hanno favorito la diffusione. La sua presenza sul mercato si è rafforzata nel tempo, contribuendo a definire le preferenze dei consumatori nel segmento dei SUV accessibili e pratici. La Duster continua a essere una scelta popolare tra chi cerca un veicolo versatile e affidabile.
Dacia Duster continua a consolidare il suo ruolo di riferimento nel mercato automobilistico europeo, dove dal 2018 detiene il primato di SUV più venduto a privati. Questo successo non è dovuto solo al suo rapporto qualità-prezzo, ma alla capacità del brand di evolversi restando fedele ai valori di robustezza ed essenzialità. Con l'ultima generazione, Duster compie un passo decisivo verso una sostenibilità concreta, introducendo soluzioni materiche inedite che definiscono una nuova estetica "eco-smart". Starkle: l'innovazione materica tesa alla durata. Il pilastro della strategia di sostenibilità di Dacia è rappresentato dallo Starkle, un materiale innovativo sviluppato direttamente dal brand. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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