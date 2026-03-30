Dacia Duster un design robusto per dominare la città e muoversi all’avventura

La nuova Dacia Duster si presenta con un design robusto, adatto sia a muoversi nelle aree urbane più trafficate sia a affrontare percorsi sterrati. La vettura si distingue per una linea che trasmette solidità e resistenza, visibile sia quando è ferma su un sentiero non asfaltato che tra le vie di una città affollata. La sua presenza si fa notare per l’aspetto compatto e deciso.

Osservare la nuova Dacia Dacia Duster ferma sul ciglio di una strada sterrata o tra le vie trafficate di una metropoli restituisce un'immagine di solidità che pochi altri veicoli sanno comunicare con tanta immediatezza. Sin dal suo debutto, questo SUV ha saputo conquistare il mercato europeo, confermandosi dal 2018 come il modello più venduto ai privati. Il segreto di tale successo risiede in un’estetica che non cerca il lusso fine a sé stesso, ma celebra una robustezza funzionale capace di parlare il linguaggio dell'avventura e della concretezza. Il design esterno della Duster è un esercizio di equilibrio magistrale tra linee tese e volumi netti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dacia Duster, un design robusto per dominare la città e muoversi all’avventura Articoli correlati DACIA presenta DUSTER fullhybrid 155(Adnkronos) – Dacia continua a rinnovare uno dei modelli più iconici della propria gamma con l’introduzione della nuova motorizzazione Full Hybrid... Nuova Dacia Duster Pikes Peak la versione estrema per le corseUna Dacia Duster Pikes Peak sarebbe un mix tra SUV compatto e prototipo da gara estrema. NUOVA DACIA DUSTER 2026 - MOLTO DIVERSA