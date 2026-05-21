Da Torino a Topolino | la disegnatrice Simona Capovilla firma l' epica Papereneide

Venere e Giunone, assieme a Zeus, per vedere se un umano può diventare un eroe anche senza il loro aiuto, scelgono il povero Papereneide. Gli toccherà assistere all'invasione della sua città, Troia, da parte degli Achei e fuggire insieme ai nipotini Asquinio, Asquanio e Asquonio e all'avido zio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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