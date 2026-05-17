Topolino svela i misteri del Sinis | la Sardegna al Salone di Torino

Al Salone di Torino, un fumetto dedicato a Topolino ha portato alla luce i segreti storici di Cabras, nel Sinis. La pubblicazione presenta dettagli sulla regione e le sue origini antiche, con illustrazioni e testi scritti da autori sardi. La manifestazione ha visto la presentazione di questa opera, che mette in risalto le caratteristiche e le storie locali attraverso il personaggio Disney. La collaborazione tra autori sardi e il team editoriale ha dato vita a questa iniziativa.

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? Domande chiave Come può Topolino svelare i segreti millenari di Cabras?. Chi sono gli autori sardi dietro questa nuova avventura Disney?. Cosa nasconde l'Ipogeo di San Salvatore tra le pagine del fumetto?. Come si unisce la storia antica alla birra nell'ArcheobeerFest?.? In Breve Autori Bruno Enna e Luca Usai presentano il numero 3677 di Topolino.. L'evento include l'ArcheobeerFest presentato il 15 maggio a Cabras.. Il Festival Internazionale dell’Archeologia è programmato per l'anno 2026.. Ilaria Portas e Anthony Muroni promuovono il patrimonio del Sinis.. Il Salone Internazionale del Libro di Torino ospita la Fondazione Mont’e Prama, che porta nel cuore della fiera il fascino millenario dei Giganti e le bellezze archeologiche del Sinis. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Topolino svela i misteri del Sinis: la Sardegna al Salone di Torino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Panini Comics e Topolino – Le novità Disney al Salone del LibroIn occasione delSalone del Libro di Torino 2026, in corso da giovedì 14 a lunedì 18 maggio, Panini Comics propone una selezione di titoli legati al... “Disonora il padre e la madre” al Salone del libro di TorinoIl romanzo “Disonora il padre e la madre”, di Claudio Repek, sarà al Salone internazionale del libro che si terrà al Lingotto di Torino dal 14 al 18...