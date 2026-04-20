Topolino rende omaggio ai 100 anni dalla prima di Turandot con la storia inedita “Zio Paperone e gli enigmi di Turandot”, pubblicata sul numero 3674 e accompagnata da una cover speciale firmata da Andrea Freccero. A cento anni dalla prima rappresentazione di Turandot di Giacomo Puccini, andata in scena il 25 aprile 1925 al Teatro alla Scala, il settimanale Topolino dedica un numero speciale all’ultima e incompiuta opera del Maestro. Nel fascicolo Topolino 3674, in edicola e su Panini.it da mercoledì 22 aprile, arriva infatti la storia inedita “Zio Paperone e gli enigmi di Turandot”, sceneggiata da Alessandro Sisti e illustrata da Alessandro Perina.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Topolino celebra Puccini: su “Topolino 3674”

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