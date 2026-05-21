Da stasera l' edizione 2026 di Sarabanda Celebrity con 8 vip pronte a sfidarsi a suon di musica
S tasera su Italia 1 torna Sarabanda (versione) Celebrity 2026, sempre con Enrico Papi, storico conduttore del format dal 1995. Dopo aver registrato un buon successo nella scorsa stagione, il programma – versione spin-off del leggendario quiz musicale – vede protagonisti, divisi in due squadre, 8 volti noti del mondo dello spettacolo come Elisabetta Gregoraci, Anna Tatangelo e Jake La Furia. Donatella Rettore e la frecciatina a Loredana Bertè: «Un duetto? È troppo vecchia» X Leggi anche › Enrico Papi torna con “Sarabanda”: da oggi su Canale 5 è di nuovo tempo di “moooseca” Sarabanda Celebrity 2026 stasera 21 maggio il quiz condotto da Enrico Papi su Italia 1. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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