di Pupo Sono molto felice del successo di Sal Da Vinci. La sua canzone sanremese attinge molto dalla tradizione napoletana, e non, come in molti hanno superficialmente detto, dal genere neomelodico. Nella chiusura di alcune frasi musicali, ricorda molto Comme facette mammeta, canzone meravigliosa, composta nel 1906. Il successo crescente di Per sempre sì è la naturale conseguenza della voglia di tornare alla tradizione culturale della musica popolare napoletana che, in tutto il mondo, ha sempre avuto un grandissimo appeal. Se poi aggiungiamo il trampolino mediatico di lancio del Festival di Sanremo siamo di fronte ad un perfetto disegno astrale che difficilmente si verifica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grazie a Sal Da Vinci boccata di ossigeno per la nostra canzone

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