Il presidente ha autorizzato di nuovo gli acquisti di petrolio russo, creando una possibilità di rilancio per le esportazioni energetiche della Russia. Questa decisione ha scatenato reazioni contrastanti tra le istituzioni europee, che hanno espresso preoccupazione, e i mercati internazionali, che hanno reagito alle variazioni di prezzo. La misura rappresenta un cambiamento nelle politiche energetiche e potrebbe influenzare gli equilibri economici globali.

«La Russia è la grande vincitrice della guerra in Medio Oriente». Analisti ed esperti concordano: il conflitto in Medio Oriente tra Iran e asse Usa-Israele sta offrendo a Mosca un’inaspettata boccata d’ossigeno economica, almeno per ora. Prima dello scoppio della guerra, le aziende energetiche russe faticavano a collocare il proprio petrolio sui mercati internazionali a causa delle sanzioni occidentali. Le tensioni nel Golfo stanno però cambiando lo scenario: l’impennata dei prezzi e le turbolenze nello Stretto di Hormuz stanno spingendo nuovi acquirenti verso il greggio russo, rafforzando la posizione di Mosca nei confronti di grandi importatori come Cina e India. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Trump sblocca gli acquisti di petrolio russo: la "boccata di ossigeno" per Putin, l'ira Ue e le conseguenze per i mercati

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