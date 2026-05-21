Da Milena Badassarri alle nuove leve della ginnastica ritmica | Ravenna protagonista di un cortometraggio in tv

Ravenna si distingue nuovamente nel mondo dello spettacolo grazie alla messa in onda del cortometraggio “Il Nastro Magico”, prodotto dall’Associazione Accademia degli Studi. Il film, che coinvolge sia atlete di lunga esperienza che giovani promesse della ginnastica ritmica, sarà trasmesso in televisione, portando la città al centro di un progetto che unisce arte e sport. La pellicola ha già ottenuto riconoscimenti e segnala l’impegno locale nel promuovere il talento e la cultura.

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Grande riconoscimento per il cortometraggio “Il Nastro Magico”, realizzato dall’Associazione Accademia degli Studi di Ravenna. Il breve film è in palinsesto nel pomeriggio di domani, venerdì, alle 15, su Amazon Prime, nei canali live di sport Face.Diretto dal giovane Andrea Butera (già attore. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Routine di 12 minuti per riattivare il corpo dopo un lungo stop Sullo stesso argomento Ginnastica ritmica. Girasole protagonista. Quattro pass nazionaliLa Ritmica Girasole è stata protagonista del campionato interregionale di specialità, Zona Tecnica 3 "Fgi). Ginnastica ritmica, Evoluzione Gymnikos protagonista alla Coppa Campania ASIdi Giuseppe Ilario L’ASD di Avellino “Evoluzione Gymnikos” di Marina De Santo è stata tra le protagoniste della settima edizione della Coppa Campania... Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli meravigliose alle Olimpiadi 2024: la digital cover di VogueMilena Baldassarri e Sofia Raffaeli (che ha vinto il bronzo) le azzurre della ginnastica ritmica alle Olimpiadi 2024 protagoniste della digital cover di Vogue Novanta secondi scandiscono il tempo ... vogue.it Chi è Milena Baldassarri, la ginnasta alle Olimpiadi di Parigi 2024Per gli amanti della ginnastica ritmica Milena Baldassarri è un nome che non suona nuovo: talento, dedizione ed eleganza sono solo tre degli aggettivi che rappresentano una delle atlete più brillanti ... dilei.it