Ginnastica ritmica Evoluzione Gymnikos protagonista alla Coppa Campania ASI

L’ASD Evoluzione Gymnikos di Avellino ha partecipato alla settima edizione della Coppa Campania ASI di ginnastica ritmica, tenutasi il 14 e 15 marzo 2026 al Palasport di Aversa. L’evento è stato organizzato dalla Polisportiva Bellona e ha visto la presenza di diverse squadre della regione. La società di Marina De Santo ha preso parte alla competizione con le sue atlete, portando avanti l’attività sportiva della disciplina.

di Giuseppe Ilario L’ASD di Avellino “Evoluzione Gymnikos” di Marina De Santo è stata tra le protagoniste della settima edizione della Coppa Campania ASI di ginnastica ritmica, organizzata dalla Polisportiva Bellona, il 14 e 15 marzo 2026 al Palasport di Aversa. Le atlete irpine si sono distinte per la pregevole tecnica e per la puntuale esecuzione degli esercizi nella importante competizione regionale che ha visto la partecipazione di circa seicento ginnaste. Sono salite sul gradino più alto del podio: Vittoria Barretta nella categoria Senior, Ludovica De Benedetto, Rosanna Iandolo, Micol Noschese, Silvana Tangredi ed Eleonora Slipushchenko nella categoria Junior allieve. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Ginnastica ritmica. Girasole protagonista. Quattro pass nazionaliLa Ritmica Girasole è stata protagonista del campionato interregionale di specialità, Zona Tecnica 3 "Fgi). Le Farfalle tornano all’arrembaggio: l’Italia inizia una nuova avventura nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmicaDopo aver aperto la propria stagione al Grand Prix di Marbella, chiudendo il concorso generale del triangolare internazionale al secondo posto alle... Vlada - Corpo Libero - Campionato Nazionale Individuale Allieve Gold 2025