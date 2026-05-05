Nuovo incarico Garlasco a Mattino Cinque l’annuncio dell’avvocato Cataliotti

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, le ultime novità sul caso di Garlasco sono state discusse durante una puntata di Mattino Cinque, dove è stato annunciato un nuovo incarico per un avvocato coinvolto nelle indagini. L’attenzione sull’episodio rimane alta, con aggiornamenti che continuano a susseguirsi nel dibattito pubblico. La vicenda giudiziaria prosegue senza sosta, mantenendo vivo l’interesse di media e cittadini.

Le nuove evoluzioni sul caso di Garlasco continuano a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Negli ultimi giorni, infatti, la riapertura del fascicolo da parte della procura di Pavia ha riportato al centro del dibattito una vicenda che sembrava ormai definita, ma che oggi si arricchisce di nuovi elementi e nuovi protagonisti. Gli inquirenti stanno lavorando senza sosta per ricostruire ogni dettaglio utile a fare piena luce su quanto accaduto il 13 agosto 2007. >> “Cose che succedono”. Confetti della tv italiana: la conduttrice si è sposata. Matrimonio intimo celebrato dall’amico vip A rendere ancora più delicata la situazione è la fase avanzata dell’indagine, che secondo molti osservatori potrebbe presto sfociare in sviluppi decisivi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate “Caso chiuso”. Garlasco, l’annuncio dell’avvocato a Mattino Cinque: “Salterete sulla sedia”La vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Chiara Poggi torna al centro dell’attenzione con sviluppi che potrebbero cambiare radicalmente uno dei... Andrea Sempio, l’intervento dell’avvocato Taccia: le novità su Garlasco a Mattino CinqueA quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, le indagini registrano una svolta che cambia profondamente lo scenario. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mattino Cinque: Martedì 28 aprile Video; Garlasco in Tv, la coincidenza sul DNA alimenta i sospetti sulla regolarità del processo a Stasi. L'avvocato sentenzia: Il caso è chiuso; Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi? Dai video intimi alle telefonate: le nuove carte della Procura sul delitto di Garlasco; Mattino Cinque: Giovedì 30 aprile Video. Garlasco in Tv, Sempio non risponderà all'interrogatorio. L'avvocato lo difende: I suoi messaggi diffusi per un tentativo di mostrizzarloMattino Cinque ha dedicato ampio spazio a Garlasco martedì 5 maggio 2026, Sempio non risponderà al PM domani, fanno discutere i suoi messaggi trovati in un forum ... libero.it Garlasco, a Mattino Cinque l’avvocato Lovati sulle indagini e le nuove ipotesi. VIDEOCaso Garlasco, si riapre il dibattito su Alberto Stasi: la revisione del processo passa dal cambio del capo d’imputazione ... affaritaliani.it A "Mattino Cinque" i disagi fisici e la rabbia di chi aveva già pagato le cure - facebook.com facebook Incontro fra Re Carlo e Trump a Washington. A Mattino cinque la mia analisi dei rapporti Uk-Usa. Link: x.com