L’aeroporto di Agrigento resta un sogno Pendolino | Speriamo che le parole di Salvini diventino atti concreti
Oggi si è riunita la stampa presso il Palazzo della Provincia, suscitando interesse non solo tra i residenti ma anche nell’area circostante. Tra le questioni in evidenza ci sono lo stato dei progetti di sviluppo aeroportuale e le dichiarazioni di un rappresentante politico che ha espresso speranze circa futuri investimenti e interventi concreti, facendo riferimento a recenti dichiarazioni di un esponente di governo. La discussione si è focalizzata sulle prospettive di realizzazione di un aeroporto a Agrigento e sulle promesse fatte pubblicamente.
C’era attesa, oggi, non solo in città ma nell’intero hinterland per la convocazione della stampa al Palazzo della Provincia. Nell’invito rivolto ieri alle testate giornalistiche si leggeva: “Nell’aula consiliare Luigi Giglia, la conferenza stampa del presidente del Libero consorzio comunale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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