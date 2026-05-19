L’aeroporto di Agrigento resta un sogno Pendolino | Speriamo che le parole di Salvini diventino atti concreti

Da agrigentonotizie.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si è riunita la stampa presso il Palazzo della Provincia, suscitando interesse non solo tra i residenti ma anche nell’area circostante. Tra le questioni in evidenza ci sono lo stato dei progetti di sviluppo aeroportuale e le dichiarazioni di un rappresentante politico che ha espresso speranze circa futuri investimenti e interventi concreti, facendo riferimento a recenti dichiarazioni di un esponente di governo. La discussione si è focalizzata sulle prospettive di realizzazione di un aeroporto a Agrigento e sulle promesse fatte pubblicamente.

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C’era attesa, oggi, non solo in città ma nell’intero hinterland per la convocazione della stampa al Palazzo della Provincia. Nell’invito rivolto ieri alle testate giornalistiche si leggeva: “Nell’aula consiliare Luigi Giglia, la conferenza stampa del presidente del Libero consorzio comunale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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