L’aeroporto di Agrigento resta un sogno Pendolino | Speriamo che le parole di Salvini diventino atti concreti

Oggi si è riunita la stampa presso il Palazzo della Provincia, suscitando interesse non solo tra i residenti ma anche nell’area circostante. Tra le questioni in evidenza ci sono lo stato dei progetti di sviluppo aeroportuale e le dichiarazioni di un rappresentante politico che ha espresso speranze circa futuri investimenti e interventi concreti, facendo riferimento a recenti dichiarazioni di un esponente di governo. La discussione si è focalizzata sulle prospettive di realizzazione di un aeroporto a Agrigento e sulle promesse fatte pubblicamente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui