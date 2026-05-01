D' Incecco e Mannetti Lega sulla continuità territoriale aerea | Decreto ministro Salvini strategico per mobilità e sviluppo

Due rappresentanti politici della Lega hanno commentato un decreto firmato dal ministro Salvini, definendolo un passo strategico per migliorare la mobilità e lo sviluppo nella regione. Secondo loro, il provvedimento rappresenta un risultato atteso che mira a garantire ai cittadini un accesso più efficace ai mezzi di trasporto aereo. La discussione riguarda la continuità territoriale e le modalità di tutela dei collegamenti tra la regione e il resto del paese.

"Un risultato importante e atteso per garantire ai cittadini abruzzesi il pieno diritto alla mobilità. Un grande ringraziamento al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per l'attenzione che dimostra ancora una volta di avere verso il nostro territorio". A scrivere sono i.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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